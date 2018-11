Students admitted to higher education institutions of Azerbaijan with high-performing to be given Presidential Scholarship

Baku. 10 September. REPORT.AZ/ President of Azerbaijan Ilham Aliyev signed a decree on “Giving Presidential Scholarship to the students admitted to higher education institutions of the Republic of Azerbaijan for 2014/2015 academic year”. Report informs, according to a decree, a group of students admitted to higher education institutions of Azerbaijan for 2014/2015 academic year by attaining the best results in admission examinations will be given Presidential Scholarship. The Cabinet of Ministers was empowered to resolve issues envisioned in a decree.

Presidential scholarship will be given to the followings:

Abbasova Leman Adalat

Abdullayev Kamran Elnur

Adigozelov Toghrul Tarlan

Aghabayova Khanim Mammad

Aghakishiyeva Zulfiya Elkhan

Aliyev Emil Rizvan

Allahverdiyev Surkhay Asadulla

Alpashayev Vugar Kazim

Ashirov Yusif Jumshud

Ayralov Zaur Arif

Bakhshaliyeva Aydan Novruz

Bakhshili Amiraslan Baldadash

Jafarli Sevinj Nazim

Jafarova Aytaj Nayib

Jafarova Nigar Talat

Dadashzadə Khalig Yusif

Eminov Kanan Zabil

Abilov Elmir Adil

Akbarov Ismayil Ibrahim

Alakbarli Ali Azer

Alakbarova Fidan Etibar

Alizada Elnur Afgan

Alizada Fidan Rufat

Alizada Zakir Ilgar

Asgarbayli Aygun Aliagha

Asgarova Fatima Vugar

Azizzada Nazim Mirza

Hajili Mammad Ismayil

Hajiyev Mustafa Polad

Heydarova Gulshan Heydar

Hamidli Farid Kamil

Hamzayeva Inara Amir

Hasanov Hasan Aghabala

Hasanova Fidan Zahir

Hasanova Gulusum Aladdin

Hasanzada Rasim Rafael

Hashimli Faig Hashim

Huseynov Aghamirza Gachay

Khalilov Oruj Shamsaddin

Khurshudova Minaya İbrahim

Ibrahimov Eltun Nazim

Imamaliyev Elnur Mushfig

Isgandarova İlaha Sahib

Ismayilova Sabina Vugar

Kerimli Gazanfar Fikrat

Gafarli Seljan Mansur

Garazada Ramziya Elnur

Gasimov Amil Mayis

Gasimov Ali Mushvig

Gasimov Nijat Nazim

Gasimov Nizami Eldar

Gasimova Lamiya Elman

Gadimbayli Goshgar Azer

Gahramanova Aytaj Mohsum

Guliyev Elshan Nizami

Guliyev Fuad Firudin

Guluzada Nurlan Fəzayil

Gurbanlı Konul Yusif

Gudratli Gamar Ahmed

Mahmudov Shamisdan Akim

Mahmudzada Zaur Ahliman

Mehdiyeva Vafa Elman

Mehralizada Orkhan Polad

Maharramov Taleh Gardashkhan

Mamishov Shaig Pasha

Mammadaliyev Teymur Yagub

Mammadli Chingiz Emin

Mammadli Khalid Ramiz

Mammadli Sabina Sahil

Mammadov Namig Natig

Mammadova Gunel Murad

Mammadrzayeva Gulnar Ehtibar

Mammadzada Ilkin Rafael

Mammadzada Kamil Baghman

Mikayilli Mikayil Hikmat

Mikayilov Fahmin Beybala

Mirishli Rauf Akif

Mohayaddin Burhan Mohammad

Muradov Allahverdi Elchin

Mustafayeva Sabina Sarvar

Naghiyeva Arzu Gulu

Nabizada Fatimeyizahra Nemat

Nasirli Kifayat Rafail

Nasirzada Aydin Teymur

Nazarova Zahra Xudaverdi

Novruzlu Gunay Ramazan

Novruzov Elmar Eldar

Rahimli Kenan Sanani

Rahimli Leman Azamat

Rustamzada Farid Bakhtiyar

Rzayev Elvin Elchin

Rzayev Samir Zahid

Safarova Ayshan Shahin

Suleymanova Afina Rasim

Suleymanova Farida Azer

Sharifov Ayaz Araz

Shirinli Nabi Telman

Shukurlu Madina Eldar

Taghiyeva Tarana Shukur

Yusifzada Gunay Taghi

Zeynalli Aysel Fazail

Ziyatkhanli Murad Ratkhan