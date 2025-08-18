Səfir: Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir

Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanda, 100 ildən artıq tarixi olan BDU-da "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi böyük təşəbbüsdür:
"Bu proqram bir çox ölkələrdə həyata keçirilir. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə "Ərəb dili ayı"nın növbəti tədbirlərini keçirəcəyik. Bu, iki ölkə arasındakı əlaqələrin göstəricisidir".