Haqqımızda

Səfir: Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir

Səfir: Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir.
Elm və təhsil
18 avqust 2025 13:09
Səfir: Azərbaycanda Ərəb dili ayının keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir
İssam bin Saleh əl-Cuteyli

Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir.

"Report" xəbər verir ki, bunu Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanda, 100 ildən artıq tarixi olan BDU-da "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi böyük təşəbbüsdür:

"Bu proqram bir çox ölkələrdə həyata keçirilir. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə "Ərəb dili ayı"nın növbəti tədbirlərini keçirəcəyik. Bu, iki ölkə arasındakı əlaqələrin göstəricisidir".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Ambassador: ‘Arabic Language Month’ in Azerbaijan boosts cultural, economic ties between two countries
Rus versiyası Посол: Проведение месяца арабского языка в Азербайджане - показатель связей между двумя странами

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi