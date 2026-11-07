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    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Elm və təhsil
    • 07 noyabr, 2026
    • 09:43
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 7-də Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev dövlət başçısına yaradılmış şərait barədə məlumat verdi.

    Bildirildi ki, Nazirliyin sifarişi ilə Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzində əsaslı təmir işlərinə 2025-ci ilin mart ayında başlanılıb.

    İkimərtəbəli, 360 yerlik tədris binasında 9 emalatxana, 3 təlimat sahəsi, musiqi alətlərinin hazırlanması və bərpası emalatxanası, 5 tədris otağı, rəsm otağı, fizika və kimya laboratoriyaları, laborant, informatika və hərbi təlim otaqları, həmçinin yeməkxana var.

    Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin beşmərtəbəli yataqxanasında akt zalı, texniki yaradıcılıq sahəsi, emalatxanalar, kitabxana, o cümlədən elektron kitabxana, tədris və yataq, istirahət və fitnes otaqları, ictimai iaşə obyekti yerləşir.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri də insan kapitalının inkişafı və müasir təhsil infrastrukturunun formalaşdırılmasıdır. Ölkə miqyasında son illərdə yüzlərlə yeni məktəb binasının inşası, mövcud tədris ocaqlarının əsaslı təmiri və ən son texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunması gənc nəslin yüksək standartlara cavab verən təhsillə təmin edilməsinə geniş imkanlar açıb. Bu baxımdan Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzi böyük əhəmiyyətə malikdir. Mərkəz bölgədə geniş vüsət alan bərpa və quruculuq işlərində bilavasitə iştirak edəcək yerli ixtisaslı kadrların, peşəkar mütəxəssislərin hazırlanmasında mühüm platformaya çevriləcək.

    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Şuşa Peşə Təhsili Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    İlham Əliyev Emin Əmrullayev Şuşa
    Foto
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профобразования
    Foto
    President Ilham Aliyev attends inauguration of Shusha Vocational Education Center
    MiniBoss
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