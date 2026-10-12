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    Məktəb təhsil almaq üçün ocaqdır, bir-birindən fərqlənmək məkanı deyil - RƏY

    Elm və təhsil
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:11
    Məktəb təhsil almaq üçün ocaqdır, bir-birindən fərqlənmək məkanı deyil - RƏY

    Müəllimin geyimi məktəbin ümumi mədəniyyətinin və təhsil mühitinə münasibətinin müəyyən göstəricilərindən biri sayıla bilər.

    Bu fikri "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, Əməkdar incəsənət xadimi professor Ceyran Mahmudova deyib.

    Rektorun fikrincə, müəllimlərin vahid geyim məsələsinə təhsil mühitində peşəkarlıq, etik davranış və müəllim nüfuzunun qorunması baxımından yanaşmaq lazımdır.

    Ceyran Mahmudova
    "Müəllim yalnız bilik verən deyil, həm də öz davranışı, ünsiyyəti və xarici görünüşü ilə şagirdlərə nümunə olan şəxsdir. Bu baxımdan, müəllimin geyimi məktəbin ümumi mədəniyyətinin və təhsil mühitinə münasibətinin müəyyən göstəricilərindən biri sayıla bilər. Vahid geyim yanaşması kollektivdə nizam-intizamı və peşə həmrəyliyini gücləndirə, müəllim peşəsinin ictimai nüfuzuna müsbət təsir göstərə bilər".

    Ceyran Mahmudova bildirib ki, müəllimin peşəkarlığı ilk növbədə onun biliyi, pedaqoji bacarığı, şagirdlərlə münasibəti və mənəvi keyfiyyətləri ilə ölçülür.

    "Geyim qaydaları da bu prinsipləri tamamlayan, təhsil mühitində səliqə və işgüzar üslubu təşviq edən vasitə kimi dəyərləndirilməlidir. Əsas məqsəd müəllimin fərdi xüsusiyyətlərini məhdudlaşdırmaq deyil, təhsil müəssisəsində peşəkar görünüş və davranış mədəniyyətini təşviq etmək olmalıdır".

    Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə Məlikova da, öz növbəsində, vahid məktəbli formasını dəstəklədiyini ifadə edib.

    "Hesab edirəm ki, geyimlə bağlı ümumi tələblər uşaqların diqqətini təhsilə yönəltməyə, məktəb qaydalarına hörmət hissini formalaşdırmağa və ailələrin maddi imkanları arasındakı fərqlərin daha az nəzərə çarpmasına kömək edir. Məktəb hər bir uşağın özünü kollektivin bir üzvü kimi hiss etməli olduğu ümumi təhsil məkanıdır.

    Əminə Məlikova
    Eyni zamanda bu tələblərin uşaqların və valideynlərin hisslərinə həssaslıqla yanaşılaraq, sakit və hörmətli şəkildə izah edilməsini vacib sayıram. Valideynlər və pedaqoqlar uşaqlara bu qaydaların mahiyyətini anlamaqda kömək etməli, müəllimlər isə müəyyən edilmiş tələblərə hörmətlə yanaşmaqda nümunə göstərməlidirlər".

    Direktorun Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə və milli-mənəvi dəyərlərə həsr olunmuş məktəb tədbirlərində Pedaqoji Şuranın qərarı ilə milli geyimlərdən və ya onların elementlərindən istifadəyə imkan verilməsini də yüksək qiymətləndirdiyini bildirib.

    "Mənim üçün bu, ardıcıl bir yanaşmadır: gündəlik məktəb həyatında vahid geyim formasına riayət edir, müvafiq mədəni tədbirlərdə isə uşaqları milli geyimimiz və onun mənası ilə tanış edirik. Beləliklə, həm məktəbdə ümumi qaydalara hörmət, həm də mədəniyyətimizə, ənənələrimizə və bir-birimizə ehtiram hissini aşılayırıq".

    Xalq artisti Nəzakət Teymurova isə orta məktəblərdə şagirdlərlə bağlı vahid geyim qaydasının gözlənilən olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Nəzakət Teymurova
    "Çünki orta məktəblərdə artıq geyim və digər davranış halları özünü qabarıq göstərməyə başlamışdı. Müxtəlif makiyajlar, dırnaq boyaları, qarışıq geyim üslubu və sair hallara şahid olurduq. Məktəb təhsil almaq üçün ocaqdır, bir-birindən seçilmək, fərqlənmək məkanı deyil".

    Xanəndə qeyd edib ki, bu mənada, məktəblərdə vahid geyimin tətbiqi olduqca uğurlu addımdır.

    Ceyran Mahmudova Əminə Məlikova Nəzakət Məmmədova Məktəbli forması Şagirdlər Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (ADMİU) Azərbaycanın Xalq artisti
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