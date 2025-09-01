Elm və təhsil naziri Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 01 sentyabr, 2025
- 14:21
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev sentyabrın 26-da Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax sakinləri iştirak edə bilərlər.
Adları çəkilən şəhər və rayonların sakinləri sentyabrın 15-i (saat 18:00-dək) tarixinədək Elm və Təhsil Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin 146 – 2 və 146 – 6 nömrəli telefonlarına (yalnız iş günləri və saatları ərzində) zəng etməklə qəbula yazıla bilərlər. Bununla yanaşı, nazirliyin rəsmi saytının https://edu.gov.az/az/contact_us bölməsinə elektron formada və ya +994 51 206 78 48 nömrəsinə "WhatsApp" vasitəsilə müraciət göndərmək mümkündür.
Məlumata əsasən, qəbulda iştirak üçün qeydiyyat mütləqdir.
Son xəbərlər
14:51
Azərbaycanda 3 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilibMaliyyə
14:47
Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdırRegion
14:43
Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunubDigər
14:43
Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıbİKT
14:42
Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:37
ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİXarici siyasət
14:34
Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıbDigər ölkələr
14:30
İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edirDigər ölkələr
14:29