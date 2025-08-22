Haqqımızda

DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib

DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib Keçid balı müəyyən ixtisas üzrə müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərin sayı, həmin ixtisas üzrə plan yerləri və abituriyentlərin imtahan nəticələrindən asılı olur.
Elm və təhsil
22 avqust 2025 23:14
DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib

Keçid balı müəyyən ixtisas üzrə müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərin sayı, həmin ixtisas üzrə plan yerləri və abituriyentlərin imtahan nəticələrindən asılı olur.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ixtisas seçimindən öncə müsabiqə vəziyyəti təhlil olunarkən xüsusilə IV ixtisas qrupunda tibb ixtisasını seçmək istəyən abituriyentlərə öz istəkləri ilə yanaşı, müsabiqə vəziyyətinin reallıqlarının nəzərə alınması tövsiyə olunub:

"Lakin bəzən abituriyentlər yenə də məhdud sayda ixtisas seçirlər. Məsələn bu qrupda 10 abituriyent 600-dən yuxarı bal toplasa da, ərizələrində məhdud sayda ixtisas kodu göstəriblər və nəticədə müsabiqədən keçməyiblər. Həmin yerlərə daha yüksək bal toplayan abituriyentlər qəbul olunublar və keçid balı yüksək olub".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Азербайджане 10 абитуриентов, набравших свыше 600 баллов в IV группе, не смогли поступить в вуз

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb
22 avqust 2025 22:30
Kolleclərə qeydiyyat tarixi uzadılıb
Kolleclərə qeydiyyat tarixi uzadılıb
22 avqust 2025 16:06
Tədrisi digər dildə olan VI siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni dövlət dilində tədris olunacaq
Tədrisi digər dildə olan VI siniflərdə "Azərbaycan tarixi" fənni dövlət dilində tədris olunacaq
22 avqust 2025 12:01
Məktəblərin yeni tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib
Məktəblərin yeni tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib
22 avqust 2025 11:10
Qırğızıstanda Azərbaycan dili müəllimi vakansiyası üzrə müsabiqə elan edilib
Qırğızıstanda Azərbaycan dili müəllimi vakansiyası üzrə müsabiqə elan edilib
22 avqust 2025 10:47
Bu gün dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanına qeydiyyat başlayıb
Bu gün dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanına qeydiyyat başlayıb
22 avqust 2025 10:42
İlin ilk altı ayında imtina verilən elmi sahələrin adları açıqlanıb
İlin ilk altı ayında imtina verilən elmi sahələrin adları açıqlanıb
22 avqust 2025 09:19
Misirdə dənizin dibindən qədim şəhərin heykəlləri çıxarılıb
Misirdə dənizin dibindən qədim şəhərin heykəlləri çıxarılıb
22 avqust 2025 05:42
Peşə təhsil müəssisələrinə işə qəbulla bağlı vakansiya seçimi mərhələsinə start verilib
Peşə təhsil müəssisələrinə işə qəbulla bağlı vakansiya seçimi mərhələsinə start verilib
21 avqust 2025 19:27
MİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub
FotoMİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub
21 avqust 2025 18:09

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi