Çin universiteti magistratura proqramına qəbul elan edib

Çin Xalq Respublikasının Tsinqua Universiteti İctimai Səhiyyə üzrə Vanke Məktəbi “Çinin mükəmməl Gəncliyi Sxemi-Magistratura Proqramı üzrə Çin Hökumətinin Təqaüdü” (Youth of Excellence Scheme of China-Master of Chinese Government Scholarship) layihəsi çərçivəsində İctimai Səhiyyə üzrə Beynəlxalq Magistratura (Internetional Master of Public Health) proqramına qəbul elan edib.

Bu barədə "Report"a Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.