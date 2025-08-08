Haqqımızda

BŞTİ: Uşaq bağçalarında otaqların temperaturu qanunvericiliyin tələbələrinə uyğun həddə saxlanılır

BŞTİ: Uşaq bağçalarında otaqların temperaturu qanunvericiliyin tələbələrinə uyğun həddə saxlanılır Temperaturun normadan artıq olduğu hallarda uçaq bağçalarılnda otaqların havalandırılması işçi heyət tərəfindən müntəzəm həyata keçirilir.
Elm və təhsil
8 avqust 2025 11:24
BŞTİ: Uşaq bağçalarında otaqların temperaturu qanunvericiliyin tələbələrinə uyğun həddə saxlanılır

Temperaturun normadan artıq olduğu hallarda uçaq bağçalarılnda otaqların havalandırılması işçi heyət tərəfindən müntəzəm həyata keçirilir.

Bu barədə Report”un sorğusuna cavab olaraq Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) isti hava şəraitinin müşahidə edildiyi günlərdə paytaxtdakı bir sıra uşaq bağçalarında soyutma və havalandırma sisteminin olmamasına dair valideynlərin şikayətləri ilə əlaqədar bildirilib.

Bəhs olunan məsələ ilə bağlı redaksiyaya müraciət edən valideynlər Bakıda fəaliyyət göstərən bəzi uşaq bağçalarında soyutma sistemlərinin olmaması səbəbindən uşaqların istidən əziyyət çəkdiklərini bildiriblər:

“Hər axşam uşaqları bağçadan götürəndə onların qan-tər içində olduqlarını görürük. Necə olur, bağça müdirlərinin kabinetində kondisioner var, amma uşaqlar olan otaqda yoxdur? Uşaqlar yazıq deyil?”

BŞTİ-dən bildirilib ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əlverişli təlim mühitinin yaradılması məqsədilə otaqların temperaturu qanunvericiliyin tələbələrinə uyğun olaraq normada saxlanılır.

“Zərurət olduqda otaqların əlavə avadanlıqlarla təchiz edilməsi məsələsinə baxılması üçün aidiyyəti üzrə müraciət ünvanlanır", - İdarədən qeyd edilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 12:48
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
4 avqust 2025 15:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi