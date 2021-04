Azərbaycanda yeni seysmik stansiyaların quraşdırılmasına başlanılır

Yeni stansiyaların quraşdırılması ilə bağlı müvafiq yerlərin seçilməsi prosesi başa çatıb

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi (RSXM) tərəfindən bu ilin may ayından etibarən respublika ərazisində 22 yeni seysmik stansiyanın quraşdırılmasına başlanılacaq.

Bu barədə "Report"a RSXM-nin İnformasiya şöbəsindən məlumat verilib.

Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzinin dəstəyi ilə həyata keçirilən “Qafqazda və Mərkəzi Asiyada seysmik şəbəkənin genişləndirilməsi” (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia) layihəsi çərçivəsində quraşdırılacaq stansiyalar qrant layihəsi hesabına alınıb.

Artıq yeni stansiyaların quraşdırılması ilə bağlı müvafiq yerlərin seçilməsi prosesi başa çatıb. Stansiyaların yerləri AMEA nəzdində RSXM-nin baş direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qurban Yetirmişlinin rəhbərliyi ilə mərkəz əməkdaşları tərəfindən seçilib.

Yeni stansiyaların bir hissəsi Abşeron ərazisində Bozdağ-Qobu və Lökbatan palçıq vulkanlarının ətrafında quraşdırılacaq ki, bu da həmin vulkanlarda gedən prosesləri, vulkanların aktivliyini və dinamikasını izləməyə imkan verəcəkdir. Palçıq vulkanları ətrafında quraşdırılan bu sistem unikal bir sistem olacaq və demək olar ki, MDB məkanı da daxil olmaqla, dünya ölkələrinin əksəriyyətində ümumiyyətlə yoxdur.

Qalan stansiyalar isə respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində quraşdırılacaqdır.

Qeyd edək ki, hazırda respublika ərazisində RSXM-nin 62 seysmik stansiyası fəaliyyət göstərir. Yeni stansiyaların quraşdırılmasından sonra seysmik stansiyaların sayı 84-ə çatacaq ki, bu da ölkə ərazisində aparılan seysmik monitorinq, seysmo - tomoqrafiya işləri, Yerin təkində gedən proseslərin öyrənilməsi və bu sahədə elmi tədqiqatların keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.