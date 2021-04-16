В Азербайджане начинается установка новых сейсмостанций

Остальные станции будут установлены в отдельных регионах республики

В мае в Азербайджане начнется установка 22 новых сейсмостанций.

Об этом Report сообщили в информационном отделе Республиканской сейсмослужбы.

Новые сейсмостанции были приобретены в рамках грантового проекта. Уже завершен процесс выбора подходящих мест для установки новых станций. Места для установки станций были выбраны сотрудниками центра под руководством генерального директора Республиканской сейсмослужбы Гурбана Етирмишли.

Часть новых станций будет установлена на территории Абшерона вокруг грязевых вулканов Боздаг-Гобу и Локбатан, что позволит отслеживать процессы, происходящие на этих вулканах, их активность и динамику.

Остальные станции будут установлены в отдельных регионах республики.

Отметим, что в настоящее время на территории республики действуют 62 сейсмостанции.