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В Азербайджане начинается установка новых сейсмостанций 

В Азербайджане начинается установка новых сейсмостанций  Остальные станции будут установлены в отдельных регионах республики
Наука и образование
16 апреля 2021 г. 15:10
В Азербайджане начинается установка новых сейсмостанций 

В мае в Азербайджане начнется установка 22 новых сейсмостанций.

Об этом Report сообщили в информационном отделе Республиканской сейсмослужбы.

Новые сейсмостанции были приобретены в рамках грантового проекта. Уже завершен процесс выбора подходящих мест для установки новых станций. Места для установки станций были выбраны сотрудниками центра под руководством генерального директора Республиканской сейсмослужбы Гурбана Етирмишли.

Часть новых станций будет установлена на территории Абшерона вокруг грязевых вулканов Боздаг-Гобу и Локбатан, что позволит отслеживать процессы, происходящие на этих вулканах, их активность и динамику.

Остальные станции будут установлены в отдельных регионах республики.

Отметим, что в настоящее время на территории республики действуют 62 сейсмостанции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni seysmik stansiyaların quraşdırılmasına başlanılır

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