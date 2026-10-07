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    Tacikistanın 8 vətəndaşı Azərbaycanda təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:29
    Tacikistanın 8 vətəndaşı Azərbaycanda təhsil alacaq

    2026-2027-ci tədris ili üzrə 8 nəfər Tacikistan vətəndaşı Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tələbələr "Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında Saziş" çərçivəsində təhsil alacaqlar.

    Əcnəbi tələbələr Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan Tibb Universitetində bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsil alacaqlar. Tədris proqramları humanitar və sosial, texniki və texnoloji, iqtisadiyyat və idarəetmə, əsas (baza ali) tibb təhsili ixtisas istiqamətlərini əhatə edəcək.

    tələb Tacikistan
    MiniBoss
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