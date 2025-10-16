İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Şöbə müdiri: Bu il Bənəniyar Su Anbarına cəmi 1,33 milyon kubmetr su daxil olub

    Ekologiya
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:46
    Şöbə müdiri: Bu il Bənəniyar Su Anbarına cəmi 1,33 milyon kubmetr su daxil olub

    Bənəniyar Su Anbarına bu il cəmi 1,33 milyon kubmetr su daxil olub, 5,92 milyon kubmetr çıxış edib.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Culfa Su Meliorasiya Sistemləri İstismarı şöbəsinin müdiri Yaqub Məmmədov deyib.

    Onun sözlərinə görə, anbarın ümumi sahəsi 160 hektardır və ərazidə ayrı-ayrı adacıqlar mövcuddur:

    "Bu il havaların kəskin quraq keçməsi və yağıntı miqdarının az olması nəticəsində sututarlarında kifayət qədər su toplanmayıb. Konkret desək, Bənəniyar Su Anbarına cəmi 1 milyon 330 min kubmetr su daxil olub, 5 milyon 920 min kubmetr isə çıxış edib.

    Nəticədə suyun səviyyəsinin kəskin azalması səbəbindən adacıqlarla gölün əsas hissəsi arasında əlaqə kəsilib, bu da bəzi balıqların oksigen çatışmazlığından tələf olmasına səbəb olub. Hazırda Fövqəladə Hallar, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirlikləri, eləcə də ADSEA-nın tabeliyində olan "Regional Su Meliorasiya Xidməti" publik hüquqi şəxsinin Naxçıvan Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin əməkdaşları ərazidədir. Onlar balıqları xilas edərək gölün əsas hissəsinə köçürürlər".

    Y.Məmmədov adiyyəti qurum tərəfindən anbardan su nümunələrinin götürüldüyünü, laboratoriyada müvafiq analizlərin aparılacağını bildirib.

    Naxçıvan Bənəniyar su anbarı Laboratoriya analiz

    Son xəbərlər

    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    14:04
    Foto

    Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    14:03

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    14:00

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə ev oyununda möcüzə edə bilərik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti