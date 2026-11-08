Şahbuzun dağ kəndlərinə qar yağır
Ekologiya
- 08 noyabr, 2026
- 00:55
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində qar yağışı müşahidə olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, rayonun Batabat yaylağı, dağ kəndləri və Biçənək ərazisi qar örtüyünə bürünüb.
Yağan qar bölgədə füsunkar qış mənzərəsi yaradıb.
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