Ötən yay Azərbaycanda son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub - RƏSMİ
Ekologiya
- 06 oktyabr, 2026
- 11:36
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Ötən yay Azərbaycanda son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub.
Bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə ən maksimal temperatur iyul ayında qeydə alınıb:
"Bakıda və Abşeron yarımadasında 40, Ordubad və Kürdəmirdə isə 41 dərəcə isti müşahidə olunub. Bu da aparılmış çoxillik meteoroloji müşahidə məlumatlarına əsasən, son 10 ilin ən isti yay fəsillərindən olub".
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