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    Ötən yay Azərbaycanda son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub - RƏSMİ

    Ekologiya
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:36
    Ötən yay Azərbaycanda son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub - RƏSMİ

    Ötən yay Azərbaycanda son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub.

    Bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə ən maksimal temperatur iyul ayında qeydə alınıb:

    "Bakıda və Abşeron yarımadasında 40, Ordubad və Kürdəmirdə isə 41 dərəcə isti müşahidə olunub. Bu da aparılmış çoxillik meteoroloji müşahidə məlumatlarına əsasən, son 10 ilin ən isti yay fəsillərindən olub".

    Gülşad Məmmədova Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Минувшее лето в Азербайджане вошло в число самых жарких за 10 лет
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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