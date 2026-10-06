Минувшее лето в Азербайджане вошло в число самых жарких за 10 лет
Экология
- 06 октября, 2026
- 11:52
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Минувшее лето в Азербайджане оказалось одним из наиболее жарких сезонов за последнее десятилетие.
Об этом на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.
По ее словам, в 2026 году максимальные температурные показатели были зафиксированы в июле.
В Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогрелся до 40 градусов, а в Ордубаде и Кюрдамире температура достигла отметки в 41 градус.
Согласно данным многолетних метеорологических наблюдений, минувший летний сезон вошел в число самых жарких за последние 10 лет.
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