Минувшее лето в Азербайджане вошло в число самых жарких за 10 лет

Минувшее лето в Азербайджане оказалось одним из наиболее жарких сезонов за последнее десятилетие.

Об этом на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в 2026 году максимальные температурные показатели были зафиксированы в июле.

В Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогрелся до 40 градусов, а в Ордубаде и Кюрдамире температура достигла отметки в 41 градус.

Согласно данным многолетних метеорологических наблюдений, минувший летний сезон вошел в число самых жарких за последние 10 лет.