Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Минувшее лето в Азербайджане вошло в число самых жарких за 10 лет

    Экология
    • 06 октября, 2026
    • 11:52
    Минувшее лето в Азербайджане вошло в число самых жарких за 10 лет

    Минувшее лето в Азербайджане оказалось одним из наиболее жарких сезонов за последнее десятилетие.

    Об этом на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

    По ее словам, в 2026 году максимальные температурные показатели были зафиксированы в июле.

    В Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогрелся до 40 градусов, а в Ордубаде и Кюрдамире температура достигла отметки в 41 градус.

    Согласно данным многолетних метеорологических наблюдений, минувший летний сезон вошел в число самых жарких за последние 10 лет.

    Неблагоприятные погодные условия
    Ötən yay Azərbaycanda son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub - RƏSMİ
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей