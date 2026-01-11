Naxçıvan şəhərində qatı duman müşahidə olunur
Ekologiya
- 11 yanvar, 2026
- 12:07
Naxçıvan şəhərində səhər saatlarından qatı duman müşahidə olunur.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, duman görmə məsafəsini məhdudlaşdırdığı üçün avtomobil və piyadaların hərəkətində çətinliklər yaradır.
Mövcud hava şəraiti yol hərəkəti iştirakçıları üçün gediş-gəliş zamanı nişanlara uyğun daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı zəruri edir.
Son xəbərlər
12:26
Əli Laricani: Qarşıdurma və toqquşma yaradanlar ağır cəza ilə üzləşəcəklərRegion
12:20
Sabah Bakıda güclü külək əsəcəkEkologiya
12:07
Foto
Naxçıvan şəhərində qatı duman müşahidə olunurEkologiya
12:02
İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edibRegion
12:00
Azərbaycan Premyer Liqasının lideri bu gün yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
11:57
Yəmən hökumət qüvvələri ölkənin cənub və şərq vilayətlərini nəzarətə götürübDigər ölkələr
11:42
"NetBlocks": İranda internet fasiləsi bir neçə həftə davam edə bilərRegion
11:20
İranda etirazlar fonunda parlamentin təcili iclası başlayıbRegion
11:15