    Naxçıvan şəhərində qatı duman müşahidə olunur

    Ekologiya
    • 11 yanvar, 2026
    • 12:07
    Naxçıvan şəhərində qatı duman müşahidə olunur

    Naxçıvan şəhərində səhər saatlarından qatı duman müşahidə olunur.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, duman görmə məsafəsini məhdudlaşdırdığı üçün avtomobil və piyadaların hərəkətində çətinliklər yaradır.

    Mövcud hava şəraiti yol hərəkəti iştirakçıları üçün gediş-gəliş zamanı nişanlara uyğun daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı zəruri edir.

