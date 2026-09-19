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    Göygölə dolu yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 19 sentyabr, 2026
    • 16:57
    Göygölə dolu yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin sentyabrın 19-u saat 16:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Naftalan, Tərtər, Oğuz, Mingəçevir, Şəki (Kişçay), Qax (Sarıbaş), Quba, Qusar, Ağdam, Goranboy, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Kəlbəcər, Gəncə, Göygöl, Daşkəsən, Şahdağ, Gədəbəydə arabir leysan xarakterli yağış yağır, şimşək çaxır.

    Göygöl rayonuna saat 13:05-13:08 radələrində diametri 0.3 mm olan dolu düşüb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu Göygöl

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