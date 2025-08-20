Haqqımızda

Culfada kompleks ekoloji monitorinq aparılıb

Culfada kompleks ekoloji monitorinq aparılıb Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Culfa rayonunda kompleks ekoloji monitorinq həyata keçirilib.
Ekologiya
20 avqust 2025 18:34
Culfada kompleks ekoloji monitorinq aparılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Culfa rayonunda kompleks ekoloji monitorinq həyata keçirilib.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aparılan monitorinqlərin məqsədi ətraf mühitin mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi, təbii amillərin və antropogen təsirlərin ekoloji tarazlığa olan mümkün təsirlərinin müəyyənləşdirilməsi olub.

Tədbir çərçivəsində atmosfer havasının keyfiyyət göstəriciləri, radioaktiv fon səviyyəsi, ətraf mühitə zərərli fiziki təsirlər, elektromaqnit şüalanma, səs-küy və vibrasiya təsirləri üzrə ölçmə və müşahidələr aparılıb.

Qeyd edək ki, monitorinqin nəticələri norma daxilində hesab olunur. Əldə olunmuş göstəricilər gələcəkdə ekoloji vəziyyətin dinamikasının izlənməsi, zəruri profilaktik tədbirlərin görülməsi və ətraf mühitin mühafizəsinin daha səmərəli təşkili üçün istifadə olunacaq.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoВ Джульфе проведен комплексный экологический мониторинг

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Növbəti iki gündə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
Növbəti iki gündə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
20 avqust 2025 17:03
Sabah 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
20 avqust 2025 12:34
Yağış yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA
Yağış yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA
20 avqust 2025 09:40
Bəzi bölgələrdə külək güclənəcək
Bəzi bölgələrdə külək güclənəcək
19 avqust 2025 12:54
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Sabah 36 dərəcə isti olacaq
Sabah 36 dərəcə isti olacaq
18 avqust 2025 12:52
Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb
Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb
17 avqust 2025 12:16
Sabah 36 dərəcə isti olacaq
Sabah 36 dərəcə isti olacaq
17 avqust 2025 11:30
Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində leysan xarakterli yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA
Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində leysan xarakterli yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA
17 avqust 2025 10:02
Bazar günü hava yağmurlu olacaq - PROQNOZ
Bazar günü hava yağmurlu olacaq - PROQNOZ
16 avqust 2025 13:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi