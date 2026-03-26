Bəzi ərazilərdə külək güclənəcək
Ekologiya
- 26 mart, 2026
- 14:20
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə martın 27-si gündüzdən 29-dək gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bakıda və Abşeron yarımadasında, Gəncə, Quba, Qobustan, Mingəçevir, Xaçmaz, Gədəbəy, Göygöl, Hacıqabul, Neftçala, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Şəmkir, Samux, Yevlax, Salyan, Şirvan, Goranboy, Naftalanda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
Tovuz, Qazax, Ağstafa, Daşkəsən, Siyəzən, Xızı, Qusar, Şabranda narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.
15:24
Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə əlaqəli 14 fakt aşkarlanıbHadisə
15:19
İshaq Dar: ABŞ və İran Pakistan vasitəsilə dolayı yolla danışıqlar aparırDigər ölkələr
15:17
Paşinyan: İrəvan Qazaxıstanın Ermənistan dəmir yolları konsessiyasını Rusiyadan almasının əleyhinə deyilRegion
15:07
Gürcüstanda yanacağın qiymətləri son iki həftədə artıbEnergetika
15:07
İkiqat olimpiya çempionu Roza Salihova 81 yaşında vəfat edibKomanda
15:07
Çanaqqalada məktəbliləri daşıyan mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar varRegion
15:03
Tramp: ABŞ-nin NATO-nun köməyinə ehtiyacı yoxdurDigər ölkələr
14:57
Tramp İranı ABŞ ilə danışıqlara tələsməyə çağırıbDigər ölkələr
14:53