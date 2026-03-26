В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой
Экология
- 26 марта, 2026
- 15:08
В Азербайджане на 27-29 марта объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ветреной погодой.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове, в Гяндже, Губе, Гобустане, Мингячевире, Хачмазе, Гедабее, Гёйгёле, Гаджигабуле, Нефтчале, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Шамкире, Самухе, Евлахе, Сальяне, Ширване, Геранбое, Нафталане в соответствии с желтым уровнем погодной опасности ожидается северо-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.
В Товузе, Газахе, Агстафе, Дашкесане, Сиязане, Хызы, Гусаре и Шабране в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 20,8-28,4 м/с.
15:08
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодойЭкология
