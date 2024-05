Bakıda “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”nə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilir

Bakıda “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”nə həsr olunan VI İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Tədqiqatçıların Beynəlxalq Elmi Konfransı (ISCEMR-24) keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, tədbir iştirakçıları konfrans çərçivəsində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) tərəfindən nəşr olunan kitabların sərgisi ilə tanış olublar.

Sərgidə konfransda məruzə üçün qəbul olunmuş tədqiqat işlərinin xülasələrindən ibarət “Xülasələr kitabı” başda olmaqla, ali təhsil müəssisələrində "yaşıl iqtisadiyyat"la bağlı fənlərin tədrisində ana dilimizdə vəsait ehtiyacını qarşılamaq üçün hazırlanan “Yaşıl iqtisadiyyat” dərs vəsaiti, konfransa Azərbaycan dilində təqdim olunan seçilmiş məqalələrdən ibarət olan “Yaşıl iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf” məqalələr toplusu, Türk dünyasının "yaşıl iqtisadiyyat"a keçiddə əldə etdiyi uğurlar və gələcək perspektivlərlə bağlı Türk dünyasının müxtəlif ölkələrinin tədqiqatçılarının hazırladığı “Türk dünyasında yeşil ve dönüşüm ekonomisi: Geçiş için yol haritası” kitabı nümayiş olunub.

Həmçinin, UNEC ilə dünyanın ən nüfuzlu nəşriyyat evlərindən biri sayılan EMERALD nəşriyyatının əməkdaşlığı əsasında nəşr üçün hazırlanan “Sustainable Development and Green Innovation: Managing risk through interdisciplinary approaches and policy strategies” başlıqlı kitab haqqında məlumat verilib.

Konfransa ümumilikdə 83 ali təhsil müəssisəsi və tədqiqat mərkəzini təmsil edən, 19-u yerli, 64-ü xarici olmaqla 374 tədqiqatçı qatılıb.

Rəsmi açılışdan sonra təşkil olunacaq panel müzakirələrdə yerli və xarici dövlət və özəl sektor qurumlarının rəhbər şəxsləri ilə yanaşı, beynəlxalq təşkilatlar və xarici universitetlərinin mütəxəssisləri olan, ümumilikdə 28 spiker iştirak edəcək ki, onlardan 17-si xarici ölkələrin təmsilçiləridir.

“Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə və iqlim dəyişikliyi fonunda Azərbaycan universitetlərində yaşıl və dayanıqlı qlobal iqtisadi irəliləyişlər”, “Gələcəyi istiqamətləndirmək: Dayanıqlı gələcək üçün iqlim dəyişikliklərinin maliyyələşdirilməsində yeniliklər”, “Dayanıqlı inkişaf yolunda ortaq rəqabət: Əsas istiqamətlər və çətinliklər”, “Yaşıl iqtisadiyyata və texnologiyalara keçiddə özəl təşəbbüslərin rolu” və “Türk Dünyasında yaşıl və dairəvi iqtisadiyyat: keçid üçün yol xəritəsi” kimi mövzularda müzakirələr olacaq.

Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Mərkəzi, UNEC, “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi (RİİB) və Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konfrans mayın 26-dək davam edəcək.