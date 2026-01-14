Bakı bulvarındakı kaktuslar soyuqlara görə xüsusi qaydada örtülüb
Ekologiya
- 14 yanvar, 2026
- 11:52
Bakı bulvarındakı kaktuslar soyuq qış günlərinin təsirindən zərər görməmələri üçün xüsusi qaydada örtülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dənizkənarı Bulvar İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, həmin kaktuslar isti iqlimə aid olan ekzotik bitkilərdir.
