    Bakı bulvarındakı kaktuslar soyuqlara görə xüsusi qaydada örtülüb

    Ekologiya
    • 14 yanvar, 2026
    • 11:52
    Bakı bulvarındakı kaktuslar soyuqlara görə xüsusi qaydada örtülüb

    Bakı bulvarındakı kaktuslar soyuq qış günlərinin təsirindən zərər görməmələri üçün xüsusi qaydada örtülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dənizkənarı Bulvar İdarəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həmin kaktuslar isti iqlimə aid olan ekzotik bitkilərdir.

