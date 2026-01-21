İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ərdoğan braziliyalı həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Dünya
    • 21 yanvar, 2026
    • 20:35
    Ərdoğan braziliyalı həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Braziliya Prezidenti Lula da Silva ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, danışıq zamanı Türkiyə ilə Braziliya arasında ikitərəfli münasibətlər, eləcə də regional və qlobal məsələlər müzakirə edilib.

