Ərdoğan braziliyalı həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib
Dünya
- 21 yanvar, 2026
- 20:35
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Braziliya Prezidenti Lula da Silva ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, danışıq zamanı Türkiyə ilə Braziliya arasında ikitərəfli münasibətlər, eləcə də regional və qlobal məsələlər müzakirə edilib.
