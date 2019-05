​Nyu-Yorkda yanğın zamanı 6 nəfər ölüb - VİDEO

Nyu-Yorkun şimalındakı Harlem bölgəsində yaşayış binasında baş verən yanğın zamanı azı 6 nəfər ölüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" qəzeti yazıb.

Yerli polisin məlumatına görə, ölənlərin hamısı bir ailənin üzvləridir. Ölənlər arasında 4 uşaq var.

Yanğının başvermə səbəbləri müəyyənləşdirilir.

Breaking: At least 6 people dead, including 4 children, in large building fire in Harlem, New York. pic.twitter.com/4LzXzPCJ9x