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Не менее шести человек погибли при пожаре в Нью-Йорке - ВИДЕО

Не менее шести человек погибли при пожаре в Нью-Йорке

По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в районе Гарлем на севере Нью-Йорка. Как сообщает Report, об этом пишет газета New York Post.

По информации местной полиции, жертвами пожара стала семья из шести человек. 

Среди погибших -четверо детей. 

Причины пожара устанавливаются.

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