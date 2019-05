Не менее шести человек погибли при пожаре в Нью-Йорке - ВИДЕО

По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в районе Гарлем на севере Нью-Йорка. Как сообщает Report, об этом пишет газета New York Post.

По информации местной полиции, жертвами пожара стала семья из шести человек.

Среди погибших -четверо детей.

Причины пожара устанавливаются.

Breaking: At least 6 people dead, including 4 children, in large building fire in Harlem, New York. pic.twitter.com/4LzXzPCJ9x