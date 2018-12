Əfqanıstanda hökumət binasının yaxınlığında partlayışlar törədilib, ölənlər var - VİDEO

Bakı. 24 dekabr. REPORT.AZ/ Əfqanıstanın paytaxtı Kabil şəhərində daha iki partlayış baş verib, atışma səsləri gəlir.

“Report” “ToloNews” telekanalına istinadən xəbər verir ki, hadisə ölkənin İctimai İşlər Nazirliyi binasının qrşısında qeydə alınıb.

Şahidlərin dediyinə görə, partlayış nəticəsində azı 5 nəfər ölüb.

Bundan əvvəl həmin Nazirliyin qarşısında bir avtomobilin partladıldığı, sonra da bir qrup naməlum şəxsin ətrafa atəş açaraq içəri daxil olduqları, nəticədə dörd nəfərin xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilmişdi.

#Kabul police spokesman confirmed the explosion in PD16 and said security forces have arrived in the area. No report of casualties so far. #Afghanistan pic.twitter.com/idFIOmCnAq