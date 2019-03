ABŞ-da maşın piyadaları vurub, iki nəfər ölüb - VİDEO

Bakı. 3 mart. REPORT.AZ/ Birləşmiş Ştatların Yeni Orlean şəhərində avtomobil piyadaları vurub.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, nəticədə iki nəfər ölüb, daha üç nəfər ciddi xəsarət alıb.

Polis 32 yaşlı sürücü Teşonti Toninin hadisə yerindən qaçdığını, lakin yerli sakinlər tərəfindən tutulduğunu bildirib.

Hadisənin səbəbləri hələ ki, məlum deyil. Amma polis Toninin sərxoş olduğunu ehtimal edir.

