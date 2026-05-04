İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Gündüz İsmayılov: Naxçıvanda qılınan vəhdət namazı müsəlmanlar arasında birliyin nümunəsidir

    Din
    • 04 may, 2026
    • 12:27
    Gündüz İsmayılov: Naxçıvanda qılınan vəhdət namazı müsəlmanlar arasında birliyin nümunəsidir

    Naxçıvanda qılınan vəhdət namazı müsəlmanlar arasında birliyin nümunəsidir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Gündüz İsmayılov Naxçıvanda keçirilən "Zəngəzur yolu – tarixin izi ilə" mövzusunda konfrans çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, konfransa Türkiyədən cəfəri icmasının nümayəndələri ilə yanaşı, Diyanət İşləri Başkanlığının tabeliyində fəaliyyət göstərən məscidlərin din xadimləri, həmçinin Qars vilayətinin müftüsü, Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi, müftüsü və Azərbaycan üzrə müftüsü konfransa qatılıblar:

    "Bütün bunlar Azərbaycanın dini siyasətinin əsas məqsədini – birlik və həmrəylik ruhunun təkcə ölkə daxilində deyil, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar arasında da gücləndirildiyini aydın şəkildə göstərir. Bu siyasətin bariz nümunələrindən biri də Naxçıvanda Heydər məscidində və Kazım Qarabəkir Paşa məscidində qılınan vəhdət namazı oldu. Həmin namazda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimləri məzhəb fərqi qoymadan birlik nümayiş etdirdilər".

    G.İsmayılov hazırda İslam dünyasının ən çox ehtiyac duyduğu dəyərlərdən birinin məhz vəhdət olduğunu vurğulayıb:

    "Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər – Ramazan ayındakı layihələr, beynəlxalq görüşlər və konfranslar – bu ideyanın təbliğinə xidmət edir. Xatırladaq ki, daha əvvəl Gürcüstan və Türkiyədən olan din xadimlərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə, o cümlədən Şuşaya səfərləri təşkil olunmuşdu. Həmin səfər çərçivəsində Şuşa məscidlərində qılınan vəhdət namazı bu gün Naxçıvanda davam etdirilir. Bu, mühüm və mənəvi baxımdan dəyərli bir missiyadır. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan bu missiyanın həm daşıyıcısı, həm də fəal təbliğatçısı kimi çıxış edir".

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ramazan ayı İşğaldan azad edilmiş ərazilər Gündüz İsmayılov

    Son xəbərlər

    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    23:28

    Meloni: Prezident Əliyevlə İranla bağlı böhran ətrafında fikir mübadiləsi apardıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti