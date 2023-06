ABŞ Dövlət Departamenti Qurban bayramı münasibətilə tviter hesabında paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Mübarək və sevincli Qurban bayramı diləyi ilə. Qoy bu bayram və ilboyu həyatınız sülh, xoşbəxtlik və cansağlığı ilə dolsun".