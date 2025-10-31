"Hər məsciddə kitabxana" layihəsinin növbəti mərhələsi başa çatıb
- 31 oktyabr, 2025
- 11:33
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu tərəfindən icra olunan "Hər məsciddə kitabxana" layihəsinin növbəti mərhələsi başa çatıb.
Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, bu mərhələdə Mil-Muğan və Şirvan-Salyan bölgələrində yerləşən məscidlərə dini, fəlsəfi, tarixi və ədəbi mövzularda müxtəlif nəşrlərdən ibarət kitab dəstləri təqdim olunub.
Layihənin əsas məqsədi məscidlərin yalnız ibadət məkanı kimi deyil, eyni zamanda maarifləndirici və ictimai fəaliyyətlərdə iştirak edən mərkəzlərə çevrilməsidir. Kitabxanaların yaradılması oxu mədəniyyətinin təşviqinə, milli-mənəvi dəyərlərin yayılmasına və cəmiyyətin maariflənməsinə mühüm töhfə verir.
2025-ci ilin sonunadək layihə çərçivəsində ölkə üzrə 250 məscidin kitabxana ilə təmin olunması və layihənin növbəti illərdə də davam etdirilməsi planlaşdırılır. Fond tərəfindən hər il məscidlərə kitab rəfləri və ümumilikdə 100 adda 25 min nüsxə kitabın çatdırılması təmin olunacaq.
Hacıqabul şəhəri
1. Hacıqabul şəhəri "Cümə" məscidi
Şirvan şəhəri
2.Şirvan şəhəri "Cümə" məscidi
3.Şirvan şəhəri "Zeynalabidin" məscidi
4.Şirvan şəhər məscidi
Sabirabad rayonu
5.Sabirabad şəhəri "Heydər" məscidi
6.Sabirabad rayonu Bulduq kənd məscidi
Saatlı rayonu
7.Saatlı şəhəri "Cümə" məscidi
8.Saatlı şəhəri "Həzrət Əli" məscidi
9.Saatlı rayonu, Nəsimikənd kənd məscidi
10.Saatlı rayonu, Sımadakənd kənd məscidi
11.Saatlı rayonu, Mustafabəyli kənd "İmam Əli" məscidi
İmişli rayonu
12.İmişli şəhəri "Cümə" məscidi
13.İmişli şəhəri "Məşədi Həbib" məscidi
14.İmişli rayonu, Qaralar kənd məscidi
Beylaqan rayonu
15.Beyləqan rayonu, Şəfəq qəsəbəsi "Həzrəti Cərcis Peyğəmbər" məscidi
16.Beyləqan rayonu, Türklər qəsəbə məscidi
17.Beyləqan rayonu, Qaralılar kənd məscidi
Biləsuvar rayonu
18.Biləsuvar şəhəri "Cümə" məscidi
19.Biləsuvar şəhəri "İmam Zaman" məscidi
Neftçala rayonu
20.Neftçala şəhəri "Sahib Əzzaman" məscidi
21.Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi "İmam Zaman" məscidi
22.Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi "Həzrət Əli" məscidi
Salyan rayonu
23.Salyan şəhəri "Mərkəzi Hacı Tağı" məscidi
24.Salyan şəhəri "Beytül Əli" məscidi
25.Salyan rayonu Xıdırlı kənd məscidi