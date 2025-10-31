İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "Hər məsciddə kitabxana" layihəsinin növbəti mərhələsi başa çatıb

    Digər
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:33
    Hər məsciddə kitabxana layihəsinin növbəti mərhələsi başa çatıb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu tərəfindən icra olunan "Hər məsciddə kitabxana" layihəsinin növbəti mərhələsi başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, bu mərhələdə Mil-Muğan və Şirvan-Salyan bölgələrində yerləşən məscidlərə dini, fəlsəfi, tarixi və ədəbi mövzularda müxtəlif nəşrlərdən ibarət kitab dəstləri təqdim olunub.

    Layihənin əsas məqsədi məscidlərin yalnız ibadət məkanı kimi deyil, eyni zamanda maarifləndirici və ictimai fəaliyyətlərdə iştirak edən mərkəzlərə çevrilməsidir. Kitabxanaların yaradılması oxu mədəniyyətinin təşviqinə, milli-mənəvi dəyərlərin yayılmasına və cəmiyyətin maariflənməsinə mühüm töhfə verir.

    2025-ci ilin sonunadək layihə çərçivəsində ölkə üzrə 250 məscidin kitabxana ilə təmin olunması və layihənin növbəti illərdə də davam etdirilməsi planlaşdırılır. Fond tərəfindən hər il məscidlərə kitab rəfləri və ümumilikdə 100 adda 25 min nüsxə kitabın çatdırılması təmin olunacaq.

    Hacıqabul şəhəri

    1. Hacıqabul şəhəri "Cümə" məscidi

    Şirvan şəhəri

    2.Şirvan şəhəri "Cümə" məscidi

    3.Şirvan şəhəri "Zeynalabidin" məscidi

    4.Şirvan şəhər məscidi

    Sabirabad rayonu

    5.Sabirabad şəhəri "Heydər" məscidi

    6.Sabirabad rayonu Bulduq kənd məscidi

    Saatlı rayonu

    7.Saatlı şəhəri "Cümə" məscidi

    8.Saatlı şəhəri "Həzrət Əli" məscidi

    9.Saatlı rayonu, Nəsimikənd kənd məscidi

    10.Saatlı rayonu, Sımadakənd kənd məscidi

    11.Saatlı rayonu, Mustafabəyli kənd "İmam Əli" məscidi

    İmişli rayonu

    12.İmişli şəhəri "Cümə" məscidi

    13.İmişli şəhəri "Məşədi Həbib" məscidi

    14.İmişli rayonu, Qaralar kənd məscidi

    Beylaqan rayonu

    15.Beyləqan rayonu, Şəfəq qəsəbəsi "Həzrəti Cərcis Peyğəmbər" məscidi

    16.Beyləqan rayonu, Türklər qəsəbə məscidi

    17.Beyləqan rayonu, Qaralılar kənd məscidi

    Biləsuvar rayonu

    18.Biləsuvar şəhəri "Cümə" məscidi

    19.Biləsuvar şəhəri "İmam Zaman" məscidi

    Neftçala rayonu

    20.Neftçala şəhəri "Sahib Əzzaman" məscidi

    21.Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi "İmam Zaman" məscidi

    22.Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi "Həzrət Əli" məscidi

    Salyan rayonu

    23.Salyan şəhəri "Mərkəzi Hacı Tağı" məscidi

    24.Salyan şəhəri "Beytül Əli" məscidi

    25.Salyan rayonu Xıdırlı kənd məscidi

    Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Məscid

    Son xəbərlər

    12:11

    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    12:10

    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    12:10

    Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"

    Fərdi
    12:09

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    12:08

    Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərir

    Region
    12:08

    Aynur Ayhan: "Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək istəyirik"

    Biznes
    12:03

    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 13 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:02

    Cinayət Məcəlləsindəki bəzi dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:01

    Parlament "İpoteka haqqında" qanuna dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti