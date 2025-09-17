İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıb

    Digər
    • 17 sentyabr, 2025
    • 20:27
    Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıb

    Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Ukrayna səfirliyinə partlayıcı maddələr gətirdiyinə görə iki Ukrayna vətəndaşının saxlanıldığını açıqlayıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qurumun məlumatında deyilir:

    "Həbs faktı barədə qanunla müəyyən edilmiş qaydada Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi və səfirlik məlumatlandırılıb. Ukrayna səfirliyinin nümayəndəsi Andrey Bilik də məsələ ilə bağlı rəsmi bildiriş alıb. İş üzrə şahidlərdən biri cinayətin sifarişçisi kimi birbaşa Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarına işarə etsə də, həmin şəxslərin saxlanılmasından dərhal sonra bütün prosedurlar qanun çərçivəsində icra olunub".

    Ukrayna səfirliyi isə bu gün bəyanat yayaraq bildirib:

    "Biz Gürcüstan hüquq-mühafizə orqanlarından Ukrayna vətəndaşları ilə görüşmək və onların saxlanma şəraiti ilə tanış olmaq üçün icazə almaq istiqamətində bütün zəruri tədbirləri görürük".

    Məlumata əsasən, saxlanılan şəxslər sentyabrın 10-da "Mercedes-Benz" markalı yük avtomobili ilə Türkiyə üzərindən Gürcüstana daxil olublar. Nəqliyyat vasitəsində aparılan yoxlama zamanı gizli yerlərdə 2,4 kiloqram "Heksogen" partlayıcı maddəsi aşkarlanıb.

    DTX bildirib ki, əməliyyat materiallarına görə, partlayıcıların son ünvanı Tbilisinin Avlabari rayonunda yerləşən yaşayış binası olub.

    Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Ukrayna
    СГБ Грузии: В Тбилиси задержаны граждане Украины за ввоз взрывчатки

    Son xəbərlər

    21:06

    Latviya Rusiya və Belarusla sərhədləri yaxınlığında hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    20:57
    Foto

    Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənir

    İnfrastruktur
    20:54
    Foto

    Xankəndidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    20:44
    Foto

    Ermənilərin Qubadlıda qətlə yetirdiyi Oleq Babakın Ukraynada xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    20:27

    Növbəti müsahibələr barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib

    Elm və təhsil
    20:27

    Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıb

    Digər
    20:14

    İrakli Kobaxidze: Xaricdən maliyyələşən bəzi QHT-lər inqilabi proseslərə cəhd edib

    Xarici siyasət
    20:08

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib

    Digər ölkələr
    20:03

    Qırğızıstan və Türkiyə ticarət dövriyyəsini 5 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti