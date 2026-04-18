İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ İranla əlaqəli gəmiləri ələ keçirməyi planlaşdırır

    • 18 aprel, 2026
    • 21:53
    ABŞ İranla əlaqəli gəmiləri ələ keçirməyi planlaşdırır

    ABŞ Yaxın Şərqdən kənarda beynəlxalq sularda Tehranla əlaqəli gəmiləri ələ keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti Amerika rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    "Yaxın günlərdə ABŞ ordusu İranla əlaqəli neft tankerlərinin göyərtəsinə çıxamağa və beynəlxalq sularda ticarət gəmilərini ələ keçirməyə hazırlaşır. Bununla da dəniz əməliyyatlarını Yaxın Şərqdən kənara genişləndirir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Vurğulanıb ki, Vaşinqtonun Tehrana iqtisadi təzyiqi artırmaq qərarı İranı Hörmüz boğazını yenidən açmağa və tərəflər arasında danışıqların mövzusu olan nüvə proqramı ilə bağlı güzəştlərə getməyə məcbur etmək məqsədi daşıyır.

