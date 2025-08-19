Haqqımızda

Digər ölkələr
19 avqust 2025 19:13
Zelenski və Koşta Avropa Şurasının iclasının nəticələrini müzakirə edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Avropa İttifaqı Şurasının (AŞ) sədri Antoniu Koşta AŞ iclasının nəticələrini müzakirə ediblər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

“Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antoniu Koşta ilə danışdım. O, indicə avropalı həmkarlar və ABŞ Prezidenti Donald Trampla Vaşinqtonda apardığımız danışıqların nəticələrinə həsr olunmuş Avropa Şurasının iclasını keçirib. Biz bu müharibəyə son qoymaq, Ukrayna və bütün Avropa üçün təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə mühüm addım atdıq. Ukrayna üçün etibarlı təhlükəsizlik təminatları bütün tərəfdaşların birgə fəaliyyətinin və ilk növbədə müstəqilliyimizi müdafiə edən Ukrayna cəsarətinin əsas nailiyyətidir”, - o yazıb.

Tərəflər həmçinin Avropa İttifaqı tərəfindən yeni, 19-cu anti-Rusiya sanksiyalar paketinin hazırlanmasını müzakirə ediblər. Zelenski qeyd edib ki, Moskva müharibəni bitirmək üçün real addımlar atana qədər ona təzyiqlər davam etməlidir. Söhbətdə Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü istiqamətində irəliləyişi və bu prosesdə ittifaqın bütün 27 ölkəsinin birliyinin vacibliyi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilib.

Rus versiyası Зеленский и Кошта обсудили итоги заседания Европейского совета

