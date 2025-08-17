Haqqımızda

Zelenski Trampla görüşə hazırlaşır

Zelenski Trampla görüşə hazırlaşır Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ lideri Donald Trampla görüşə hazırlaşır.
Digər ölkələr
17 avqust 2025 08:16
Zelenski Trampla görüşə hazırlaşır

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ lideri Donald Trampla görüşə hazırlaşır.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə dövlət başçısı özünün teleqram kanalında xəbər verib.

Ukrayna və ABŞ liderlərinin görüşü 2025-ci il avqustun 18-i bazar ertəsinə təyin edilib.

"Bazar ertəsi Prezident Trampla görüşə hazırlaşırıq. Dəvət üçün təşəkkür. Bütün detalları aydınlaşdırmaq, hansı addımların lazım olduğunu və nəticə verəcəyini müəyyən etmək üçün hamının liderlər səviyyəsində söhbətə ehtiyac olması ilə razılaşması vacibdir", - o yazıb.

“Sky News” qeyd edib ki, bazar ertəsi keçiriləcək görüş Zelenskinin fevralın sonunda Tramp və ABŞ vitse-prezidenti Jey Di.Vens ilə Oval kabinetdə görüşü zamanı yaranan mübahisədən sonra Ağ Evə ilk səfəri olacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Зеленский готовится к встрече с Трампом

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri ABŞ-də saxlanılıb
İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri ABŞ-də saxlanılıb
17 avqust 2025 09:23
Çində daşqınlar nəticəsində 8 nəfər ölüb
Çində daşqınlar nəticəsində 8 nəfər ölüb
17 avqust 2025 08:58
Dominikan “Erin” qasırğası təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib
Dominikan “Erin” qasırğası təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib
17 avqust 2025 08:41
KİV: Kral III Çarlzın səhhəti kəskin pisləşib
KİV: Kral III Çarlzın səhhəti kəskin pisləşib
17 avqust 2025 07:16
İtaliyanın Baş naziri Ağ Evdə Tramp-Zelenski görüşünə qatıla bilər
İtaliyanın Baş naziri Ağ Evdə Tramp-Zelenski görüşünə qatıla bilər
17 avqust 2025 06:52
“Politico”: Finlandiya Prezidenti Tramp-Zelenski görüşünə qatıla bilər
“Politico”: Finlandiya Prezidenti Tramp-Zelenski görüşünə qatıla bilər
17 avqust 2025 06:29
Fransa XİN Ukraynanın demilitarizasiyasına qarşı çıxıb
Fransa XİN Ukraynanın demilitarizasiyasına qarşı çıxıb
17 avqust 2025 05:04
İndoneziya sahillərində güclü zəlzələ qeydə alınıb
İndoneziya sahillərində güclü zəlzələ qeydə alınıb
17 avqust 2025 04:45
Serbiyada etirazçılar polisə hücum edərək məhkəmə və prokurorluğun binalarını dağıdıblar
Serbiyada etirazçılar polisə hücum edərək məhkəmə və prokurorluğun binalarını dağıdıblar
17 avqust 2025 03:46
İspaniyada meşə yanğınları 7 nəfərin həyatına son qoyub
İspaniyada meşə yanğınları 7 nəfərin həyatına son qoyub
17 avqust 2025 03:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi