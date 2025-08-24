Zelenski Hindistana səfər planlaşdırır

Haqqımızda

Digər ölkələr
24 avqust 2025 15:07
Kiyev Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Hindistana səfərinə hazırlıq üçün Nyu Dehli ilə işləyir.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ANI agentliyinə Ukraynanın Cənubi Asiya respublikasındakı səfiri Aleksandr Polişuk bildirib.

Diplomat xatırladıb ki, Hindistanın Baş naziri Narendra Modi əvvəllər Zelenskini Hindistana dəvət edib.

"Tərəflər bunun üzərində işləyir. Biz onun mütləq Hindistana gələcəyini gözləyirik. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizdə böyük nailiyyət olacaq", - deyə Polisçuk hazırda dəqiq tarixin razılaşdırıldığını bildirib.

Xatırladaq ki, avqustun 11-də Modi və Zelenski telefon danışığı apararaq, sentyabrda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində təkbətək görüş təyin etmək barədə razılığa gəliblər.

Rus versiyası Посол Украины: Зеленский планирует посетить Индию

