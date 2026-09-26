Yəmən husilərə qarşı ümumi səfərbərlik çağırışı edib
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2026
- 05:41
Yəmənin Prezident İdarəetmə Şurasının sədri Rəşad Məhəmməd əl-Alimi husilərin intensiv hücumlarına qarşı ümumi səfərbərlik çağırışı edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Yəmənin İnformasiya Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib.
Əl-Alimi hökumət qüvvələri ilə husilər arasında döyüşlərin artması fonunda milli səfərbərlik çağırışı edib.
O, həmçinin hökumətə keçəcək husilər üçün amnistiya elan etməyə hazır olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
04:48
Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcəkDigər ölkələr
04:28
ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcəkDigər ölkələr
03:59
Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürübDigər ölkələr
03:38
Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmirDigər ölkələr
02:47
Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:16
Foto
Video
İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİBHadisə
01:56
İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edibDigər ölkələr
01:23