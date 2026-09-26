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    Yəmən husilərə qarşı ümumi səfərbərlik çağırışı edib

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 05:41
    Yəmən husilərə qarşı ümumi səfərbərlik çağırışı edib

    Yəmənin Prezident İdarəetmə Şurasının sədri Rəşad Məhəmməd əl-Alimi husilərin intensiv hücumlarına qarşı ümumi səfərbərlik çağırışı edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Yəmənin İnformasiya Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib.

    Əl-Alimi hökumət qüvvələri ilə husilər arasında döyüşlərin artması fonunda milli səfərbərlik çağırışı edib.

    O, həmçinin hökumətə keçəcək husilər üçün amnistiya elan etməyə hazır olduğunu bildirib.

    Rəşad Məhəmməd əl-Alimi Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Səfərbərlik
    В Йемене призвали к всеобщей мобилизации против хуситов
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