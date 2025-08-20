Litva aeroportunda uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb

Haqqımızda

20 avqust 2025 12:15
Vilnüs yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatı qeydə alındıqdan sonra hava limanında hərəkət müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Litva KİV-ləri hava limanının nümayəndəsi Tadas Vasilyauskasa istinadən məlumat yayıb.

"Hava limanı xidmətləri ərazidə patrul və müşahidəni gücləndirib. Çərşənbə gününə keçən gecə uçuşlar təxminən 30 dəqiqə dayandırılıb, sonra tam bərpa edilib", - o bildirib.

Fasilələr səbəbindən Tel-Əvivə uçuş gecikib, bir neçə gələn təyyarə isə enişdən əvvəl gözləmə zonasında dövrə vurmağa məcbur olub ki, bu da 15-20 dəqiqəlik gecikmələrə gətirib çıxarıb.

İngilis versiyası Drone sighting temporarily halts flights at Vilnius Airport
Rus versiyası В Вильнюсе временно было останавлено воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта

