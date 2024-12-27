Haqqımızda

Viktor Orban: Hazırda Avropa elitası heç bir yeni reallıqdan xəbərdar deyil

Viktor Orban: Hazırda Avropa elitası heç bir yeni reallıqdan xəbərdar deyil Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban hazırda Avropa elitasının heç bir yeni reallıqdan və situasiyadan xəbərdar olmadığını vurğulayıb.
Digər ölkələr
27 Dekabr , 2024 13:18
Viktor Orban: Hazırda Avropa elitası heç bir yeni reallıqdan xəbərdar deyil

Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban hazırda Avropa elitasının heç bir yeni reallıqdan və situasiyadan xəbərdar olmadığını vurğulayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın Baş naziri Ofisinin Beynəlxalq kommunikasiya və əlaqələr üzrə dövlət katibi Zoltan Kovaç “X”də paylaşım edib.

"Avropa İttifaqı Şurasında qlobal dəyişikliklərlə bağlı xəbərdarlıqlara baxmayaraq, yeni reallıqların tanınmadığını gördüm. Avropa ticarətdəki dəyişikliklərinə hazırlaşmalı və siyasətləri "tamamilə gömrük rüsumları" ilə xarakterizə olunan bir dünyaya hazır olmalıdır", - Macarıstanın Baş naziri qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bayram tətilindən sonra dərslərin başlayacağı tarix açıqlanıb
Bayram tətilindən sonra dərslərin başlayacağı tarix açıqlanıb
23 Dekabr , 2024 12:45
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı və pensiya artırılır - SƏRƏNCAM
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı və pensiya artırılır - SƏRƏNCAM
23 Dekabr , 2024 16:51
Nazir məktəb direktorları ilə təhsil sahəsində islahatları müzakirə edib
Nazir məktəb direktorları ilə təhsil sahəsində islahatları müzakirə edib
23 Dekabr , 2024 12:29
Ölkə üzrə dekabr ayının pensiyaları ödənilib
Ölkə üzrə dekabr ayının pensiyaları ödənilib
24 Dekabr , 2024 18:06
Gələn ildən Rusiyaya səfərlə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minəcək
Gələn ildən Rusiyaya səfərlə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minəcək
23 Dekabr , 2024 16:05
AZAL təyyarəsinin Aktauda qəzaya uğraması nəticəsində 12 nəfər sağ qalıb - YENİLƏNİB
AZAL təyyarəsinin Aktauda qəzaya uğraması nəticəsində 12 nəfər sağ qalıb - YENİLƏNİB
25 Dekabr , 2024 11:39
Bayramlarla bağlı pensiya, sosial yardım, təqaüd alanlara şad xəbər!
Bayramlarla bağlı pensiya, sosial yardım, təqaüd alanlara şad xəbər!
25 Dekabr , 2024 10:30
Bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq
Bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq
23 Dekabr , 2024 19:31
Kanada bankının 151 müştərisinin kart hesabından pullar Rabitəbankın hesabına köçürülüb - KİBERCİNAYƏTKARLIQ
Kanada bankının 151 müştərisinin kart hesabından pullar "Rabitəbank"ın hesabına köçürülüb - KİBERCİNAYƏTKARLIQ
23 Dekabr , 2024 11:51
Naxçıvanda əlilliyi olan şəxslərə avtomobil və səyyar kofe evləri təqdim edilib
FotoNaxçıvanda əlilliyi olan şəxslərə avtomobil və səyyar kofe evləri təqdim edilib
24 Dekabr , 2024 16:42

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi