ÜST rəhbəri Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı çağırış edib

Avqustun sonunda və sentyabrda Qəzzada sirkulyasiya edən virus variantının yayılmasının qarşısının alınması üçün iki tur poliomielitə qarşı peyvənd kampaniyasının başlanması gözlənilir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus "X"də yazıb.

"Həyat xilasedici peyvəndlərin ehtiyacı olan bütün uşaqlara çatması üçün humanitar fasilələr çox vacibdir. Biz bütün tərəflərdən kampaniyanın hər turunda yeddi gün ərzində humanitar fasilələr tətbiq etməyi xahiş edirik",-o qeyd edib.