Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna hücum edib Bazar günü Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin xüsusi əməliyyatı nəticəsində Rusiya Federasiyasının şimal-qərbində Komi Respublikasında yerləşən “LUKOIL-Uxtaneftepererabotka” neft emalı zavoduna zərbələr endirilib.
11 avqust 2025 00:05
Bazar günü Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin xüsusi əməliyyatı nəticəsində Rusiya Federasiyasının şimal-qərbində Komi Respublikasında yerləşən “LUKOIL-Uxtaneftepererabotka” neft emalı zavoduna zərbələr endirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “İnterfaks-Ukraina” güc strukturlarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, hücuma məruz qalan müəssisə Rusiya ərazisinin dərinliklərində, Ukrayna sərhədindən iki min kilometrdən çox məsafədə yerləşir. Zərər çəkmiş obyekt Rusiya ordusunun yanacaq-sürtkü materialları ilə təmin edir.

Mənbələrin bildirdiyinə görə, pilotsuz təyyarələr neft məhsulları olan çənə dəyib, sonradan içindəkilərin ətrafa dağılmasına səbəb olub, propan-butan və benzin istehsalında istifadə olunan qaz və qaz-kondensat emalı zavodunu zədələyib.

