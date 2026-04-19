Ukrayna hərbçiləri ilk dəfə olaraq dronla "Şahed"i vurmağa nail olub
- 19 aprel, 2026
- 18:30
Ukrayna Ordusunun Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin (PSQ) elit bölməsinin hərbçiləri dünyada ilk dəfə olaraq suüstü platformadan buraxılmış dron vasitəsilə "Şahed" pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurmağa nail olublar.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, tapşırığı dəniz təlimləri zamanı 412-ci əlahiddə "Nemesis" PSQ operatorları yerinə yetiriblər.
"Bu, dəniz və hava pilotsuz imkanlarının inteqrasiyasının yeni səviyyəsidir. Önləyici dronların yerləşdirilməsi üçün suüstü daşıyıcıların tətbiqi hava təhdidlərinə qarşı mübarizə imkanlarını genişləndirir və Ukrayna şəhərlərinin müdafiəsi üçün əlavə eşelon formalaşdırır", - məlumatda qeyd olunur.
