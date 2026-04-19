Ukrayna hərbçiləri ilk dəfə olaraq dronla "Şahed"i vurmağa nail olub

    Ukrayna hərbçiləri ilk dəfə olaraq dronla Şahedi vurmağa nail olub

    Ukrayna Ordusunun Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin (PSQ) elit bölməsinin hərbçiləri dünyada ilk dəfə olaraq suüstü platformadan buraxılmış dron vasitəsilə "Şahed" pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurmağa nail olublar.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, tapşırığı dəniz təlimləri zamanı 412-ci əlahiddə "Nemesis" PSQ operatorları yerinə yetiriblər.

    "Bu, dəniz və hava pilotsuz imkanlarının inteqrasiyasının yeni səviyyəsidir. Önləyici dronların yerləşdirilməsi üçün suüstü daşıyıcıların tətbiqi hava təhdidlərinə qarşı mübarizə imkanlarını genişləndirir və Ukrayna şəhərlərinin müdafiəsi üçün əlavə eşelon formalaşdırır", - məlumatda qeyd olunur.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi PUA hücumu Shahed Ukrayna Silahlı Qüvvələri
    ВСУ впервые удалось сбить "Шахед" дроном-перехватчиком

    Tramp İranla saziş üçün yaxşı şansın olduğunu bildirib

    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    "Bavariya" Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

    Samoa sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Bakıda 14 yaşadək cüdoçular arasında Liqa yarışının II turu yekunlaşıb

    ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" və "İmişli" turun son günündə qalib gəlib

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

    İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Siti" "Arsenal"ı məğlub edib

