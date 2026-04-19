ВСУ впервые удалось сбить "Шахед" дроном-перехватчиком
- 19 апреля, 2026
- 12:30
Военным элитного подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины впервые в мире удалось сбить беспилотник "Шахед" запущенным с надводной платформы дроном-перехватчиком.
Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, задание выполнили операторы 412-ой отдельной бригады беспилотных систем Nemesis в ходе морских учений.
"Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей. Применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", - отмечается в сообщении.
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Эльчин Амирбеков дал интервью журналу EuroВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58
Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судейФутбол
19:51