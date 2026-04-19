ВСУ впервые удалось сбить "Шахед" дроном-перехватчиком

Военным элитного подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины впервые в мире удалось сбить беспилотник "Шахед" запущенным с надводной платформы дроном-перехватчиком.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, задание выполнили операторы 412-ой отдельной бригады беспилотных систем Nemesis в ходе морских учений.

"Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей. Применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", - отмечается в сообщении.