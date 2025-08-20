Haqqımızda

Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri rusiyalı generalı ağır yaralayıb

Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri (XQQ) Kursk vilayətində Rusiya ordusunun general-leytenantı Esedulla Abaçevi ağır yaralayıb.
20 avqust 2025 14:57
Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri rusiyalı generalı ağır yaralayıb

Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri (XQQ) Kursk vilayətində Rusiya ordusunun general-leytenantı Esedulla Abaçevi ağır yaralayıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə qurum sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

"Rusiya Silahlı Qüvvələrinin general-leytenantı Esedulla Abaçev XQQ-nin xüsusi əməliyyatı nəticəsində ağır yaralanıb. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin "Şimal" qoşun qruplaşmasının komandan müavininin avtomobilinin atəşlə vurulmasını Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinin UA_REG TEAM bölməsi həyata keçirib. Bu, avqustun 17-si gecə Kursk vilayətinin Rılsk şəhərindən 5 kilometr məsafədə baş verib", - məlumatda qeyd olunur.

XQQ-nin məlumatına görə, yaralanma nəticəsində generalın əli və ayağı amputasiya edilib. O, təcili olaraq təyyarə ilə Moskvaya çatdırılıb.

