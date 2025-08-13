Haqqımızda

Tramp Zelenskiyə və Avropa liderlərinə zəng edib

Tramp Zelenskiyə və Avropa liderlərinə zəng edib ABŞ Prezidenti Donald Tramp ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski və Avropa liderləri ilə danışıqlar aparır.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 18:42
Tramp Zelenskiyə və Avropa liderlərinə zəng edib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski və Avropa liderləri ilə danışıqlar aparır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Axios” portalı məlumat yayıb.

Digər təfərrüatlar verilməyib.

“Reuters”in məlumatına görə, danışıqlarda Almaniya, Finlandiya, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Polşa və Aİ liderləri, həmçinin NATO-nun Baş katibi Mark Rutte iştirak edir.

Qeyd edək ki, Zelenski Almaniyada səfərdədir.

Bu gün daha erkən saatlarda Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov Berlinə səfəri zamanı Zelenskinin Almaniya Kansleri Fridrix Merts ilə görüşəcəyini açıqlamışdı. Liderlər daha sonra Avropa liderləri, NATO-nun Baş katibi Mark Rutte və ABŞ Prezidenti Donald Trampla videokonfransda iştirak edəcəkdilər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi