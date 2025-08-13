Tramp Zelenski ilə distant formada görüşəcək

ABŞ Prezidenti Donald Tramp və vitse-prezident Jey Di Vens avqustun 13-də Ukrayna lideri Volodimir Zelenski və Aİ liderləri ilə distant formada danışıqlar aparacaq.
“Report”un məlumatına görə, bu barədə NBC xəbər verib.
Görüş iki mərhələdə keçiriləcək: əvvəlcə Aİ Zelenski ilə danışıqlar aparacaq, sonra Amerika nümayəndə heyəti qatılacaq. Daha sonra Zelenski tərəfdaş ölkələrlə ayrıca görüş keçirəcək.
“Danışıqlar Alyaskada keçiriləcək Tramp-Putin sammiti öncəsidir və burada hərbi əməliyyatların dayandırılması müzakirə olunacaq”, - NBC iddia edir.
Donald Tramp və Vladimir Putin avqustun 15-də Alyaskada görüşəcək.
Danışıqların əsas mövzusu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin uzunmüddətli sülh yolu ilə nizamlanmasının axtarışıdır. Rəsmi Moskva Trampı növbəti görüşü Rusiyada keçirməyə dəvət edib.