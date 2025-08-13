Haqqımızda

Tramp Zelenski ilə distant formada görüşəcək

Tramp Zelenski ilə distant formada görüşəcək ABŞ Prezidenti Donald Tramp və vitse-prezident Jey Di Vens avqustun 13-də Ukrayna lideri Volodimir Zelenski və Aİ liderləri ilə distant formada danışıqlar aparacaq.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 03:48
Tramp Zelenski ilə distant formada görüşəcək

ABŞ Prezidenti Donald Tramp və vitse-prezident Jey Di Vens avqustun 13-də Ukrayna lideri Volodimir Zelenski və Aİ liderləri ilə distant formada danışıqlar aparacaq.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə NBC xəbər verib.

Görüş iki mərhələdə keçiriləcək: əvvəlcə Aİ Zelenski ilə danışıqlar aparacaq, sonra Amerika nümayəndə heyəti qatılacaq. Daha sonra Zelenski tərəfdaş ölkələrlə ayrıca görüş keçirəcək.

“Danışıqlar Alyaskada keçiriləcək Tramp-Putin sammiti öncəsidir və burada hərbi əməliyyatların dayandırılması müzakirə olunacaq”, - NBC iddia edir.

Donald Tramp və Vladimir Putin avqustun 15-də Alyaskada görüşəcək.

Danışıqların əsas mövzusu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin uzunmüddətli sülh yolu ilə nizamlanmasının axtarışıdır. Rəsmi Moskva Trampı növbəti görüşü Rusiyada keçirməyə dəvət edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

İran rəsmisi Livanda “Hizbullah”ın silah böhranını müzakirə edəcək
İran rəsmisi Livanda “Hizbullah”ın silah böhranını müzakirə edəcək
13 avqust 2025 04:07
NYT: Rusiya ABŞ məhkəmələrinin sisteminin parolunun sındırılmasında iştirak edib
NYT: Rusiya ABŞ məhkəmələrinin sisteminin parolunun sındırılmasında iştirak edib
13 avqust 2025 03:33
KİV: Merts hakim koalisiyanın səhvlərinin müzakirəsi üçün təcili iclas çağırıb
KİV: Merts hakim koalisiyanın səhvlərinin müzakirəsi üçün təcili iclas çağırıb
13 avqust 2025 02:56
ABŞ-nin maliyyə naziri: Ola bilsin, Çinə rüsumları bir ildən tez müddətdə azaldaq
ABŞ-nin maliyyə naziri: Ola bilsin, Çinə rüsumları bir ildən tez müddətdə azaldaq
13 avqust 2025 02:25
Husilər PUA-larla İsrailə zərbələr endiriblər
Husilər PUA-larla İsrailə zərbələr endiriblər
13 avqust 2025 01:13
Netanyahu İran xalqına müraciət edib: Mən sizinləyəm!
Netanyahu İran xalqına müraciət edib: Mən sizinləyəm!
12 avqust 2025 23:41
Zelenski: Donbası tərk etməyəcəyik, bu, Rusiya üçün yeni hücum plasdarmıdır
Zelenski: Donbası tərk etməyəcəyik, bu, Rusiya üçün yeni hücum plasdarmıdır
12 avqust 2025 22:46
Rubio: Alyaskada ABŞ-Rusiya sammiti tanışlıq görüşü olacaq
Rubio: Alyaskada ABŞ-Rusiya sammiti tanışlıq görüşü olacaq
12 avqust 2025 22:35
Rutte və Tusk Trampla Ukrayna üzrə danışıqlara qatılacaq
Rutte və Tusk Trampla Ukrayna üzrə danışıqlara qatılacaq
12 avqust 2025 22:29
BBC: Şimali koreyalıları Rusiyaya “qul kimi” işləmək üçün göndərirlər
BBC: Şimali koreyalıları Rusiyaya “qul kimi” işləmək üçün göndərirlər
12 avqust 2025 22:11

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi