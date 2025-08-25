Tramp Merilend ştatına qoşun göndərməyi təklif edib

Haqqımızda

25 avqust 2025 03:39
ABŞ prezidenti Donald Tramp Merilend ştatının qubernatoru Ues Mura cinayətlə mübarizə üçün ştata ordu göndərməyi təklif edib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu fikri “Truth Social” şəbəkəsində yazıb.

“Əgər Ues Murun Kaliforniya qubernatoru Gevin Nyusomun Los-Ancelesdə etdiyi kimi köməyə ehtiyacı olarsa, o zaman mən qonşu Vaşinqtonda olduğu kimi oraya qoşun göndərəcəyəm və tez bir zamanda cinayətkarlıqdan qurtulacam”, - o yazıb.

Tramp qeyd edib ki, Merilend ştatının Baltimor şəhəri qətllərin sayına görə ölkədə dördüncü yerdədir.

Rus versiyası Трамп предложил направить войска в штат Мэриленд

