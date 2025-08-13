Haqqımızda

Tayvanda tayfun nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb

Tayvanda tayfun nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb Tayvan sahillərində tüğyan edən “Podıl” qasırğası nəticəsində 30-dan çox insan xəsarət alıb, 1 nəfər itkin düşüb.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 20:12
Tayvanda tayfun nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb

Tayvan sahillərində tüğyan edən “Podıl” qasırğası nəticəsində 30-dan çox insan xəsarət alıb, 1 nəfər itkin düşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Tayvan Fövqəladə Halların İdarəetmə Mərkəzi (CEOC) məlumat yayıb.

Xəsarət alanların ümumi sayı 33 nəfər olub. “Ən çox yaralı Taydun və Qaosyunda qeydə alınıb - hər birində 13 nəfər. Bir balıqçı itkin düşüb. Tayfunun onu dənizə ata biləcəyi ehtimal edilir. İtkin düşən şəxsin axtarışlarına güclü yağış və güclü külək mane olur”, - CEOC-dan bildirilib.

Adada elektrik enerjisi kəsilib: CEOC-un məlumatına görə, tayfun zamanı 130 mindən çox ev işıqsız qalıb. Tezliklə 76 min evə elektrik enerjisi verilib, amma 58 min ev hələ də işıqsız qalıb.

Adanın Mərkəzi Meteorologiya İdarəsinin məlumatına görə, tayfun artıq Tayvan sahillərindən uzaqlaşıb və Çinin materik hissəsinə doğru irəliləyir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Typhoon Podul blows through southern Taiwan leaving one person missing
Rus versiyası Десятки человек пострадали при ударе тайфуна по Тайваню

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi