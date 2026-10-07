Sorğu: Almaniya vətəndaşlarının 58%-i Mertsin istefasını dəstəkləyir
- 07 oktyabr, 2026
- 10:04
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Almaniya vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Fridrix Mertsin kanslerlik fəaliyyətinin uğursuz olduğunu düşünür, 58%-i isə onun istefasını dəstəkləyər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Spiegel" nəşri üçün aparılmış "Ipsos-Politikmonitor "sorğusunun nəticələri göstərir.
Sorğu iştirakçılarının 48%-i "Fridrix Mertsin kanslerliyi uğursuzluqla nəticələnib" ifadəsi ilə tamamilə razılaşıb. Almaniyanın şərqində respondentlərin 80%-i bu ifadə ilə tamamilə və ya qismən razılaşıb. Qərb federal torpaqlarında Mertsdən məyusluq bir qədər az olub – 64%.
"Fridrix Merts kanslerlik və partiya lideri vəzifəsindən istefa verməlidir" ifadəsinə reaksiya eyni dərəcədə sarsıdıcı olub. Bu halda respondentlərin 44%-i tamamilə razılaşıb, 14%-i isə daha çox razılaşıb. Sorğu iştirakçılarının yalnız 11%-i onun istefasına qəti şəkildə qarşı çıxıb.
Oktyabrın əvvəlində sorğu nəticələri kanslerin reytinqinin tarixdə ən aşağı səviyyəyə düşdüyünü göstərib. Başqa bir sorğuya görə, almanların demək olar ki yarısı ilin sonuna qədər Mertsin vəzifəsini tərk edəcəyini gözləyir.