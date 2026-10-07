İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Sorğu: Almaniya vətəndaşlarının 58%-i Mertsin istefasını dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:04
    Sorğu: Almaniya vətəndaşlarının 58%-i Mertsin istefasını dəstəkləyir

    Almaniya vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Fridrix Mertsin kanslerlik fəaliyyətinin uğursuz olduğunu düşünür, 58%-i isə onun istefasını dəstəkləyər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Spiegel" nəşri üçün aparılmış "Ipsos-Politikmonitor "sorğusunun nəticələri göstərir.

    Sorğu iştirakçılarının 48%-i "Fridrix Mertsin kanslerliyi uğursuzluqla nəticələnib" ifadəsi ilə tamamilə razılaşıb. Almaniyanın şərqində respondentlərin 80%-i bu ifadə ilə tamamilə və ya qismən razılaşıb. Qərb federal torpaqlarında Mertsdən məyusluq bir qədər az olub – 64%.

    "Fridrix Merts kanslerlik və partiya lideri vəzifəsindən istefa verməlidir" ifadəsinə reaksiya eyni dərəcədə sarsıdıcı olub. Bu halda respondentlərin 44%-i tamamilə razılaşıb, 14%-i isə daha çox razılaşıb. Sorğu iştirakçılarının yalnız 11%-i onun istefasına qəti şəkildə qarşı çıxıb.

    Oktyabrın əvvəlində sorğu nəticələri kanslerin reytinqinin tarixdə ən aşağı səviyyəyə düşdüyünü göstərib. Başqa bir sorğuya görə, almanların demək olar ki yarısı ilin sonuna qədər Mertsin vəzifəsini tərk edəcəyini gözləyir.

    Fridrix Merts Almaniya Almaniya kansleri
    Опрос: 58% граждан Германии выступают за отставку Мерца
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti