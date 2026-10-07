Опрос: 58% граждан Германии выступают за отставку Мерца

Подавляющее большинство граждан Германии считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos-Politikmonitor для издания Spiegel.

48% опрошенных полностью согласились с утверждением о том, что "канцлерство Фридриха Мерца потерпело неудачу". На востоке Германии 80% респондентов полностью или частично согласились с этим утверждением. В западных федеральных землях разочарование в Мерце было несколько меньше – 64%.

Реакция на утверждение "Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера и лидера партии" была столь же сокрушительной. В этом случае 44% респондентов полностью согласились, а 14% – скорее согласились. Лишь 11% опрошенных категорически выступили против его отставки.

В начале октября результаты опроса показали, что рейтинг канцлера упал до самого низкого уровня за всю историю. Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года Мерц покинет свой пост.