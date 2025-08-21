Haqqımızda

Rusiya Ukraynada ABŞ zavoduna hücum edib

Rusiya Ukraynada ABŞ zavoduna hücum edib Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hava zərbəsi həyata keçirib, raketlərdən biri ABŞ-nin elektronika istehsalı zavoduna düşüb.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 11:40
Rusiya Ukraynada ABŞ zavoduna hücum edib

Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hava zərbəsi həyata keçirib, raketlərdən biri ABŞ-nin elektronika istehsalı zavoduna düşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna XİN başçısı Andrey Sibiqa “X” hesabında yazıb.

"Raketlərdən biri ABŞ-yə məxsus böyük elektronika istehsalı zavoduna düşüb, bu da ciddi zərər və insan tələfatına səbəb olub. Bu, müdafiə və ya ordu ilə heç bir əlaqəsi olmayan tamamilə mülki obyektdir. Bu, Rusiyanın ilin əvvəlində Kiyevdəki “Boeing” ofislərinə zərbələrindən və digər hücumlarından sonra Ukraynadakı ABŞ müəssisələrinə qarşı daha bir hücumudur", - o yazıb.

Nazirin, ondan əvvəl isə Zakarpatye vilayəti dövlət və hərbi administrasiyasının rəhbəri Miroslav Biletskinin paylaşdığı foto və videolardan göründüyü kimi, söhbət "Fleks Ukrayna" (Mukaçevo) şirkətindən gedir. Bu şirkət elektronika istehsalı və dizayn sahəsində dünya liderlərindən biri olan “Flextronics”ə məxsusdur.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Sybiha: Russia attacked American electronics manufacturer in Ukraine
Rus versiyası Сибига: Россия атаковала в Украине американский завод

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib
Ukrayna ABŞ-yə ildə 10 milyon dron istehsalını nəzərdə tutan saziş imzalamağı təklif edib
21 avqust 2025 11:38
Myanmada 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub
Myanmada 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub
21 avqust 2025 11:26
ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin ştatı 40 faiz azaldılacaq
ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin ştatı 40 faiz azaldılacaq
21 avqust 2025 11:12
Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb
Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb
21 avqust 2025 07:47
ABŞ və Avropa ölkələri Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edəcək
ABŞ və Avropa ölkələri Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edəcək
21 avqust 2025 07:19
Yaponiyada uzunmüddətli istiqrazların gəlirliliyi son 26 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb
Yaponiyada uzunmüddətli istiqrazların gəlirliliyi son 26 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb
21 avqust 2025 06:59
Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb
Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb
21 avqust 2025 05:49
Yaponiya Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
Yaponiya Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
21 avqust 2025 05:19
Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb
21 avqust 2025 04:53
ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib
ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib
21 avqust 2025 04:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi